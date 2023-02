Czy to koniec Emila S.? Wyprowadzili go z prokuratury W KAJDANKACH (ZDJĘCIA)

Gość 20 min. temu zgłoś do moderacji 41 0 Odpowiedz

Mam nadzieję, że nie pozwolą Dodzie się wyślizgać z przekrętów, które robili z mężem. Nie wierzę w jej niewinność w końcu nie jest naiwniaczką tylko cwaniarą, która lubi chwalić się niezwykle wysokim IQ więc doskonale umie poskładać puzle, musiała wiedzieć co jest grane. Zawsze kpiła z prawa, zasad i innych uważając tylko na swój interes. To by było optymistyczne dla uczciwych ludzi gdyby konsekwencje jej dosięgły!