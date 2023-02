Maria Sadowska wciąż broni "Dziewczyn z Dubaju"! "Kobiety zawsze obrywają za kontrowersyjne filmy" (WIDEO)

We wtorek odbyła się uroczysta gala " Bestsellery Empiku 2022 ", której jedną z wygranych była Maria Sadowska . Reżyserka odebrała statuetkę w kategorii "kino polskie" za film "Dziewczyny z Dubaju" . Ekranizacja głośnej książki o bliźniaczym tytule od początku wzbudzała sporo emocji, a po premierze ze skandalem finansowym w tle spolaryzowała publiczność. Mimo pobitych rekordów film wzbudził mieszane recenzje. Często chwalono go za rozmach i obsadę aktorską, nie brakowało jednak krytycznych opinii, zarzucających m.in. dość płytkie przedstawienie poruszonego problemu.

Maria Sadowska nagrodzona na Bestsellerach Empiku. Dawid Ogrodnik wbił jej szpilę

Chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że kobiety robiły już filmy wysokobudżetowe. Niejaka Agnieszka Holland, Ania Kazejak, która tutaj siedzi... - ironizował. Ale co do jednego mogę się zgodzić - na pewno nie w tak dyskryminujący rolę kobiety sposób - skwitował, doczekując się pojedynczych oklasków.

Maria Sadowska broni filmu "Dziewczyny z Dubaju"

To jest bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że wręcz odwrotnie. Moim zdaniem to jest jednak cały czas kwestia myślenia płciowego - wymądrzyła się Sadowska. Jeżeli oglądamy filmy o gangsterach i oni są złymi facetami, którzy mordują, ale mimo wszystko ich lubimy i wszystko im wybaczamy. Ja uważam, że pokazałam tą główną bohaterek tak, że mogliśmy wejść w jej buty, zrozumieć jej wybory i jej naprawdę kibicować cały czas, pokazać, że świat nie daje ulgi tym kobietom. Moim zdaniem ten film był bardzo za tym, żeby wprowadzić sex working i, że to są ludzie, którzy myślą, czują i, może owszem podejmują czasami złe wybory, ale też mają do tego pełne prawo. Myślę, że to jest taki trochę kostyczny sposób myślenia - skwitowała.