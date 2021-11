Karolina Korwin Piotrowska nie jest zachwycona "Dziewczynami z Dubaju": "STRACONA SZANSA na opowiedzenie o mechanizmach show biznesu"

Marta 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Bo co ty komentować? Problem by był gdyby był handel ludźmi, porwania, ale tu baby chciały, faceci tez. Imprezki to co lubią, to co komu do tego co kto w sexie lubi! Tylko D interesowało, żeby innym dopiec, bo ona tylko żyje niszczeniem ludzi i dokuczani. Ona nie potrafi być dobra!