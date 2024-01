Emilia Dankwa chwali się studniówkową kreacją. Fani w zachwycie: "IDEALNY WYBÓR" (FOTO)

Gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Studniówka powinna kojarzyć się ze szkołą, kreacja mogla by być klasyczna, czarna, biała, granatowa. Ta suknia nie kojarzy się zupełnie ze studniówką, to zwykła długa kiecka, źle układająca się na plecach. Szkoda, bo studniówka jest raz w życiu i było by lepiej założyć coś w czerni, granacie czy w tonacji biało-czarnej. Rozciecie też co najmniej dziwne, jak siada to widać całe udo, to chyba nie miejsce na takie pokazy.