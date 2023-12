Tak Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" świętowała 18. URODZINY! Były dekoracje, morze słodkości i... Harry Styles (ZDJĘCIA)

Emilia Dankwa zapisała się w świadomości widzów dzięki roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl" , jednak teraz jest już na zupełnie innym etapie życia. Choć wielu wciąż pamięta ją jako pocieszną przyjaciółkę Kacperka , to dziś jest już dorosłą dziewczyną, która próbuje swoich sił m.in. jako modelka czy influencerka.

Co więcej, Dankwa właśnie skończyła 18 lat i celebrowała ten fakt podczas wystawnej imprezy dla rodziny i bliskich znajomych. O tym, jak przebiegał jej wielki dzień, możemy się dowiedzieć z udostępnionej przez nią insta-relacji. Zdecydowanie było na bogato: sala była wypełniona po brzegi dekoracjami, na gości czekało morze słodkości, a gwieździe wieczoru towarzyszyła... kartonowa podobizna Harry'ego Stylesa .

Emilia niczym rasowa influencerka sumiennie wywiązała się z kilkunastu oznaczeń, pokazując m.in. gości przy stole, catering, czy okazały tort. Po wszystkim opublikowała też okolicznościowy post, w którym podziękowała za wyjątkową imprezę i pozdrowiła licznie przybyłych gości. Przy okazji do końca wypełniła celebryckie sprawunki, dorzucając jeszcze kilka dodatkowych oznaczeń.

Moje osiemnaste urodziny! Ale to był niesamowity dzień! Wręcz idealny. Jestem tak przeszczęśliwa! - pisze. Moja mama często życzy "rzeczywistości lepszej od marzeń" i tak właśnie mogę opisać ten dzień. Do moich wszystkich gości - dziękuję Wam za spełnienie mojego marzenia, naprawdę Was kocham, jesteście niesamowitymi ludźmi.