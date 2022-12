Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyłło grali małżeństwo w "Klanie". Ich historia skończyła się tragedią

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poinformowano o nagłej śmierci Emiliana Kamińskiego . Aktor odszedł w wieku 70 lat w swoim domu w Józefowie, mając przy sobie rodzinę. Wiadomość wywołała smutek w środowisku aktorskim, bo Kamiński był cenionym aktorem, ale i zwyczajnie dobrym człowiekiem, co we wspomnieniach podkreślali jego przyjaciele.

Co ciekawe, niewielu pamięta, że Sieńczyłło i Kamiński zagrali kiedyś małżeństwo . Było to w 1999 roku, w serialu "Klan" - zatem już trzy lata po ich rzeczywistym ożenku. Niestety, scenarzyści nie mieli dla nich szczęśliwej historii.

"Klan" zaczęto emitować w 1997 roku, a dwa lata później widzowie żyli wątkiem wypadku Michała Chojnickiego - syna Juka i Eli, którego pobili kibole. Michał był sparaliżowany od pasa w dół, stracił szansę na wyjazd do Niemiec, a jako obiecujący piłkarz liczył na międzynarodową karierę. Gdy leżał w szpitalu, poznał rehabilitantkę Bognę, którą grała właśnie Justyna Sieńczyłło. Młody chłopak zakochał się w dziewczynie, ale ta bardzo długo opierała się jego uczuciu. Wkrótce okazało się, dlaczego.

Wcześniej Bogna, która pochodziła z konserwatywnej rodziny, poznała Tomasza (w tej roli wystąpił właśnie Emilian Kamiński) , z którym mieszkała bez ślubu. Mimo że nie chciała wychodzić za niego za mąż, ugięła się pod wpływem ojca, który zagroził jej zerwaniem wszystkich kontaktów. Dziewczyna wzięła więc ślub z Tomaszem, mając zaledwie 18 lat. Po półtora roku Tomasz zaczął borykać się z problemami natury psychicznej, trafił nawet do szpitala.

Właśnie te wątki zobaczyli widzowie "Klanu", co w latach 90. było przełamaniem tabu w polskich telenowelach: pokazano Kamińskiego w izolatce, gdy na zmianę miewał napady agresji i błagał Bognę, by do niego wróciła. Ta żyła w zawieszeniu: nic nie zapowiadało poprawy, wręcz bała się Tomasza, a nie chciała wiązać się z Michałem, któremu też nie powiedziała prawdy. Scenarzyści niestety wymyślili tragiczne rozwiązanie tego wątku: Tomasz popełnił samobójstwo w 247. odcinku "Klanu" (wrzesień 1999 roku). Mimo że losy Bogny i Tomasza skończyły się w taki sposób, już wówczas warsztat aktorski Kamińskiego budził podziw: z uznaniem pisano o niuansach emocji, jakie targały chorym Tomaszem.