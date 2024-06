Emily Ratajkowski epatuje swoimi wdziękami w SKĄPYM bikini na środku nowojorskiej ulicy (ZDJĘCIA)

Choć niektórym trudno zrozumieć fenomen Emily Ratajowski , Amerykanka o polskich korzeniach niezmiennie zaliczana jest do ścisłej czołówki najpopularniejszych modelek na świecie. Celebrytka od kilku lat próbuje udowodnić wszystkim wokół, że nie jest tylko "kolejną ładną buzią", dlatego też z animuszem pielęgnuje wizerunek intelektualistki i feministki. Pomóc jej w tym mają bezkompromisowe wypowiedzi dotyczące kwestii politycznych i społecznych.

Najczęściej urodziwa brunetka trafia do rubryk towarzyskich za sprawą kolejnych romansów i śmiałych stylizacji, do których ma ewidentną słabość. Mama małego Sly nie ma żadnych oporów przed zrzucaniem ciuszków, ba, robi to regularnie, zarówno na czerwonym dywanie, jak i na potrzeby sesji zdjęciowych.