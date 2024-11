Emily Ratajkowski ma polskie korzenie. W Święto Niepodległości włożyła PATRIOTYCZNĄ koszulkę. Miło?

No i super. Przestańmy się w końcu wstydzić Polski i patrzeć na Zachód jak na jakieś eldorado, bo w chwili obecnej ten mityczny Zachód patrzy na nas z zazdrością. Jest u nas bezpiecznie w porównaniu do DE, UK czy Francji. Na ochronę zdrowia większość narzeka, ale w krajach, gdzie jest ona na najwyższym poziomie (Singapur i Szwajcaria) prywatna kasa chorych jest warunkiem pobytu innego niż w celach turystycznych. W USA bez prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego nie ma co tak naprawdę szukać. Doceńmy to, co mamy.