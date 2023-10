32-letnia Emily Ratajkowski paraduje po Nowym Jorku w prześwitującej sukience, eksponując stringi i stanik (ZDJĘCIA)

Emily Ratajkowski jest jedną z najpopularniejszych modelek aktywnych zawodowo. Do niedawna gwiazda przebywała we Francji, gdzie uczestniczyła w Paryskim Tygodniu Mody. 32-letnia modelka potwierdziła swój powrót do Stanów Zjednoczonych i opublikowała filmik z samolotu. Celebrytka "śpiewała" do piosenki Nicki Minaj "Did It On 'Em". Internauci skrytykowali Emily za to, że nie znała zbyt dobrze tekstu, przez co usunęła nagranie z Instagrama.