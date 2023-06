Wydekoltowana Emily Ratajkowski w mini świętuje 32. urodziny. Troskliwi fani: "NIE POWINNAŚ się tak ubierać przy dziecku" (FOTO)

Emily Ratajkowski kilka miesięcy temu ponownie była na ustach wszystkich, gdy do mediów trafiły nagrania, na których można było zobaczyć, jak wymienia czułości z Harrym Stylesem. Pod koniec marca para została przyłapana na wspólnym wyjeździe do Japonii, a ich relacja raczej nie wyglądała na koleżeńską. Później Ratajkowski została zaproszona do udziału w podcaście "Going Mental" z Eileen Kelly, gdzie opowiedziała nieco więcej o swojej nowej relacji.

Ostatnio o gołąbeczkach nieco przycichło, ale Emily nie daje o sobie zapomnieć. Modelka pozostaje aktywna w swoich mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas wywołuje drobne aferki. Wszystko za sprawą jej dość frywolnego podejścia do mody i zamiłowania do roznegliżowanych fotek. Niedawno zebrała bęcki za nagie fotki, a tym razem internautom nie spodobał się urodzinowy outfit celebrytki.

Emily Ratajkowski została skrytykowana za urodzinowy outfit

7 czerwca modelka obchodziła 32. urodziny, a fotkami z tego wyjątkowego dnia pochwaliła się w mediach społecznościowych. Na zdjęciach nie zabrakło również synka gwiazdy, który pomagał mamie dmuchać świeczki na torcie. Internautów szczególnie zainteresował jednak outfit gwiazdy. Emily wskoczyła bowiem w rozkloszowaną sukienkę mini ze sznurowanym gorsetem. Skórzaną kreację uzupełniła sandałkami na wysokim obcasie i mocnym makijażem. Nie wszystkim spodobał się odważny strój, bowiem obserwatorzy twierdzili, że nie powinna paradować w takim stroju przed synkiem.

Dlaczego pokazujesz się w takim stroju synowi?; Oczywiście nie ma wątpliwości, że wygląda pięknie i powinna nosić, co tylko chce. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że jej chłopiec może być w przyszłości narażony na falę krytyki ze strony znajomych, czy kolegów z klasy. Matka najpierw powinna myślę o tym, co jest najlepsze dla dziecka; Prosto ze zmiany w klubie ze striptizem na urodziny; Dlaczego taka stylizacja? Prawdziwa klasa to również zrozumienie, jaki strój nadaje się na poszczególne okazje; Kiedy ten chłopiec dorośnie i zobaczy zdjęcia mamy w tych wyuzdanych pozach... co on sobie wtedy pomyśli? - pisali internauci.

A wy co myślicie?

