Emily Ratajkowski POTWIERDZA związek z Harrym Stylesem: "On jest niesamowity"

Pod koniec marca media obiegły gorące fotki Emily Ratajkowski z Harrym Stylesem , którzy fantastycznie bawili się w swoim towarzystwie podczas wypadu do Japonii. Prędko wyszło na jaw, że gwiazdy łączy coś więcej, niż tylko przelotna znajomość. Ponoć wyjątkowo informacja ta nie przypadła do gustu Olivii Wilde , ekspartnerki Stylesa przyjaźniącej się jeszcze niedawno się z Ratajkowski. Wilde nie może pogodzić się ze zdradą przyjaciółki, która już zaczęła rozpowiadać w mediach o tym, jak fantastycznie układa jej się nowa relacja.

Emily Ratajkowski opowiada o związku z Harrym Stylesem

9 marca tego roku Ratajkowski zasiadła do nagrania wywiadu w ramach podcastu Going Mental z Eileen Kelly - dwa tygodnie, zanim przyłapano ją z Harrym w Tokio. Już wtedy modelka potwierdziła, że w jej burzliwym randkowym życiu pojawił się ktoś wyjątkowy, kto zdeklasował resztę konkurentów zabiegających o jej względy. Jak nietrudno się domyślać, chodziło właśnie o Stylesa.

Dopiero co zaczęłam spotykać się z kimś, kogo chyba polubiłam. To tak bardzo różni się od tego, czego doświadczałam wcześniej. Pomyślałam, że ten chłopak jest całkiem wspaniały. Jeszcze cztery tygodnie temu miałam do tego inne podejście. Mogłam się z kimś spotykać, potem nasze ścieżki by się rozeszły i zazwyczaj pozostawał po tym niesmak.