Olivia Wilde jest wściekła! Nie chce mieć do czynienia z Emily Ratajkowski i Harrym Stylesem: "Zdrada BARDZO JĄ ZABOLAŁA"

W przypadku Olivii Wilde można mówić o wyjątkowym pechu. Nie dość, że powstający w atmosferze skandalu film jej autorstwa, "Nie martw się kochanie", został uznany za komercyjną i artystyczną porażkę, co stawia jej dalszą karierę reżyserską pod znakiem zapytania, to jeszcze życie uczuciowe gwiazdy również pozostawia wiele do życzenia. W listopadzie do historii przeszedł jej medialny związek z Harry'm Stylesem, z którym aktorka snuła ponoć ambitne plany na przyszłość.