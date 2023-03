Emily Ratajkowski przyjaźniła się z Olivią Wilde. Teraz BŁAGA byłą Harry'ego Stylesa o wybaczenie

Rewelacje na temat domniemanego związku Emily Ratajkowski i Harry'ego Stylesa z pewnością należą do grupy bardziej zaskakujących newsów ostatnich tygodni. Internet zapłonął, gdy w sobotę reporterzy Daily Mail przyłapali tę dwójkę na czułościach w Tokio. Rozchwytywana modelka i jeden z popularniejszych artystów na świecie oddali się namiętnym pocałunkom i szalonym tańcom na ulicy po koncercie byłego członka One Direction.

Według ostatnich ustaleń zagranicznej prasy, relacja Emily i Harry'ego trwa już dość długo , lecz do tej pory rozwijała się z dala od blasków fleszy. Choć zauroczone sobą gwiazdy były zaskoczone, że ich chwile uniesienia w natychmiastowym tempie obiegły sieć, to ponoć nie mają zamiaru dłużej się ukrywać . Zszokowani fani gwiazdorskiego duetu rozpoczęli więc internetowe śledztwo, aby zapoznać się z kulisami relacji Stylesa i Ratajkowski. Na jaw wyszły kolejne interesujące fakty .

Harry Styles niedawno zakończył związek z Olivią Wilde, która jest koleżanką Emily Ratajkowski

Nie jest tajemnicą, że zarówno Emily Ratajkowski, jak i Harry Styles do niedawna pozostawali w innych związkach. Modelkę w ostatnich miesiącach łączono m.in. z Petem Dawidsonem, Bradem Pittem czy Erickiem Andre. Z kolei autor hitu "As It Was" dopiero w listopadzie zeszłego roku zakończył ponad dwuletni związek z aktorką Olivią Wilde. Internauci zauważyli, że eks Stylesa dobrze zna się z jego obecną sympatią.