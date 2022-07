Emily Ratajkowski ROZWODZI SIĘ z mężem! "Notorycznie ją zdradzał"

pan zakolak 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Klasyka. Urodziła syna to facet w odstawke. Ma siedzieć cicho, nie wtrącać się do opieki nad dzieckiem, ma podziwiać kobietę jako to ona wspaniała bo urodziła, przynosić kasę i spełniać zachcianki. Seks? Zapomnij. Zmęczona, energia dla bombelka, hormony …. Setki powodów by upokarzać faceta. A hak mówisz ze ci to przeszkadza to odzywa się chór - egoista, drań, nie rozumie….Jakie to banalne…