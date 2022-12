Emily Blunt czule wspomina złote rady Toma Cruise'a: "Powiedział, żebym przestała być TAKĄ C*PĄ!"

Tom Cruise poza swoją niezdrową relacją z ruchem scjentologicznym słynie z niezwykłego zaangażowania, z którym podchodzi do wszystkich ról w filmach kina akcji. Oznacza to, że gwiazdor woli samodzielnie wykonywać większość - o ile nie wszystkie - wyczyny kaskaderskie. Jest to niewątpliwie godne podziwu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy Tom podobnego zaangażowania wymaga od kolegów i koleżanek z planu, którzy często nie są przyzwyczajeni do podobnych poświęceń.