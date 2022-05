Tom Cruise SAMODZIELNIE ląduje HELIKOPTEREM podczas premiery "Top Gun: Maverick" (ZDJĘCIA)

Abc 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Komentarze pod artykułem z Angelina oczywiście wyłączone. Przyjechała dzielna aktorka do kraju objętego wojna. Ludzie stamtąd uciekają i zalewają nasz kraj a aktorzy, politycy robią sobie tam wycieczki. I jeszcze to wycie syren podczas pobytu Angeliny. Niby uciekali w popłochu, ona uśmiecha się i macha do kamery, mężczyzna obok robi z nią na szybko selfie a reszta przechodniów... patrzy na ten teatr, inni siedzą na przystanku jakby nigdy nic... Angeliny rola życia.