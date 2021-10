ODMIENIONY Tom Cruise szokuje na meczu baseballa. "CO MU SIĘ STAŁO Z TWARZĄ?" (FOTO)

Członkostwo w kościele scjentologicznym nieustannie wypominane jest aktorowi przez jego "fanów", którzy nierzadko wyśmiewają jego poglądy. Niedawno 59-latek widziany był w towarzystwie swojego syna Connora na trybunach stadionu baseballowego. Oglądający z zainteresowaniem mecz Cruise uśmiechał się do skierowanych w jego stronę kamer, przez co zebrani mogli dokładnie przyjrzeć się całkiem odmienionej twarzy. Zdjęcia natychmiast trafiły do internetu, prowokując użytkowników Twittera do serii komentarzy: