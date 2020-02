Tom Cruise nie pojawi się na planie "Mission: Impossible 7"! Z powodu KORONAWIRUSA we Włoszech...

Tom Cruise to od lat jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Choć na jego koncie nie brakuje sukcesów w branży filmowej, to w pewnym momencie dużo głośniej było o jego życiu prywatnym. Mowa oczywiście o przynależności aktora do Kościoła Scjentologicznego , w którego szponach tkwi już od wielu lat. Ucierpiały na tym zarówno jego była żona, Katie Holmes , jak i ich córka, Suri .

Mimo dość skomplikowanej sytuacji w życiu prywatnym, Tom Cruise nie marnuje czasu na kontemplowanie swojego życia i wciąż grywa w głośnych produkcjach. Jednym z najnowszych projektów aktora jest udział w siódmej odsłonie serii Mission: Impossible , która ma trafić do kin w 2021 roku. Niestety wygląda jednak na to, że premiera może się nieoczekiwanie nieco przesunąć.

Co prawda przeprowadzono rozmowy z lokalnymi władzami, jednak to realne zagrożenie dla wszystkich osób na planie. Szczególnie że byłoby to duże skupisko ludzi w jednym miejscu. Wstrzymanie prac nad filmem jest kosztowne, ale ryzyko jest zbyt duże - donosi źródło magazynu The Sun.