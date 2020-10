58-letni Tom Cruise tryska dobrym humorem na planie "Mission: Impossible 7" (ZDJĘCIA)

smonia 28 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Najczęściej na KOVIT chorują osoby, które są najmniej odporne. Ciągła dezynfekcja nawet produktów przynoszonych do domu (znam takich świrusów, co mleko zanim włożą do lodówki dezynfekuja) chorobliwe mycie rąk, brak styczności z bakteriami i wirusami innymi niż domownicy (przy czym niektórzy mieszkają sami) bo boją się drugiemu nawet rękę podać i potem wracają do szkoły/na uczelnię/do pracy po kilku miesiacach, od marca i byle guuffno łapia w mig. Ludzie, czosnek, spirytus (ale nie do dezynfekcji tylko nacieranie się, picie rozcieńczonego, czy inny alkohol), miód, owoce, warzywa, wit C, wit D to jest prawdziwa ochorna przed wirusami!!! Maseczka wam nic nie da, jeżeli wasz organizm jest słaby, i kontakt z innymi ludźmi, jasne, nie ma co się przytulać z kimś zakatarzonym ale pomyślcie jak dzieci idą do przedszkola i chorują przez pewien czas, ale potem już coraz mniej, najwięcej chorują te przegrzewane i izolowane, którym rodzice wszystko wyjaławiają.NIe dajcie się wyjałowić całkowicie z bakterii innych bo potem się przytulicie z siostrą albo znajdziecie sobie partnera jeśli teraz nie macie i po jednym pocałunku się rozchorujecie bo "śmiertelne bakterie" drugiego człowieka!!! Dbajcie o siebie