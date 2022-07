Emma Corrin otwiera się na temat swojej tożsamości płciowej: "Istnieję gdzieś pośrodku"

Ola 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 15 Odpowiedz

A ja się ostatnio zastanawiałam co tak naprawdę definiuje mnie jako kobietę. Wychodzi na to że tylko biologia. Bo co strój, makijaż? Albo cechy charakteru? Ten podział co męskie a co kobiece się zaciera, świat się zmienia i choc sama miałam z tym z początku problem to teraz po prostu to akceptuję. Jedyne czego nie umiem zrozumieć to jak używać tych zaimków np jak osoba jest niebinarna i tutaj fajnie by było ustalić jakiś zestaw słów, które można używać i są to stałe określenia typu jak on, ona. Pozdrawiam pudelkowiczow i nie cisnieniujcie sie tak. Weźcie głęboki oddech i pomyślcie co was tak wkurza. Wam nikt nic przecież nie chce odebrać ani popsuć tym ze jest minimalny, trans czy homo.