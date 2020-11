Emma Corrin z "The Crown" boi się konfrontacji z rodziną królewską: "JAK ICH SPOTKAM, TO UCIEKNĘ"

Anna 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

A po co? Pani nie pisala scenariusza wiec to nie pani ma wplyw na to jak postac jest ukazana. A tak w ogole to dla mnie ta rodzina krolewska jest wybitnie negatywna i zaklamana. Wychodzi na jaw, ze syn krolowej krzywdzil nastolatki ktore byly wiezniami na jakiejs wyspie ale to Meghan jest ta zla bo zamknela za soba drzwi w samochodzie 😂😎