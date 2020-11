Emma Corrin zdradza, że ludzie MDLELI NA WIDOK jej matki, bo była tak podobna do księżnej Diany!

Emma Corrin zdobywa bardzo entuzjastyczne recenzje za rolę księżnej Diany w hitowym serialu Netfliksa The Crown. Aktorka udziela teraz wielu wywiadów, w których zdradza, jak czuła się, odgrywając uwielbianą przez miliony Lady Di . Gwiazda stwierdziła, że jest ciekawa, co o jej roli sądzą książę William i eksksiążę Harry, ale gdyby ich spotkała, to "najpewniej by uciekła".

Waham się, czy opowiedzieć tę historię, ponieważ brzmi to zbyt szalenie, aby mogło być prawdziwe. Przez całe moje życie pojawia się ten motyw Diany. To nie wydaje się zwyczajne... - zdradziła.

Okazuje się, że ponad 20 lat temu, kiedy Emma była jeszcze małym dzieckiem, jej matka weszła do kawiarni na londyńskim dworcu kolejowym, powodując omdlenie kilku klientów. Była bowiem uderzająco podobna do księżnej Walii, która zginęła w wypadku samochodowym zaledwie kilka godzin wcześniej .

Emma powiedziała, że o angaż w serialu zaczęła starać się w 2018 roku. Przeczytała kilka linijek Diany podczas castingu do roli Camilli Parker Bowles. Powiedziano jej, że to nie to przesłuchanie, ale obejrzała film dokumentalny Diana: In Her Own Words 15 razy i postanowiła spróbować. Wcześniej odbywała też specjalne próby ze swoją matką logopedą.