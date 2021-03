Emma Stone URODZIŁA!

Emma Stone bez wątpienia należy do grona gwiazd, które wyjątkowo dbają o swoją prywatność. Ulubienica amerykańskich widzów podzieliła się co prawda ze światem wieściami o zaręczynach z Davem McCarym , jednak ich ślub odbył się już w tajemnicy przed mediami. Potwierdzeniem miały być złote obrączki, które zauważyli na ich palcach paparazzi.

Przez lata fani Emmy Stone przywykli już chyba do tego, że figurowanie na łamach prasy plotkarskiej nie jej nadrzędnym celem. Aktorka woli skupiać się na pracy i rzadko komentuje doniesienia na swój temat. Jest to o tyle istotne, że na początku stycznia fotoreporterom udało się potwierdzić jej pierwszą ciążę. Podobnie jak w przypadku ślubu, Emma nie przekazała tych wieści do wiadomości publicznej.