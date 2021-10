Esmeralda Godlewska i "Patusia" obrzucają się błotem przed galą Punchdown: "Wiem, że lubisz procenty... Z KU*WAMI nie piję!"

Frelka 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Dziewczyno, odetnij się od tego całego szołbiznesu, bo nieraz już pokazałaś, że to nie jest miejsce dla ciebie. To taki rodzaj uzależnienia, możesz wiele razy dostać po pu. pie, a i tak wrócisz, dokładnie tak jak uzależnienie od faceta w toksycznej relacji. Psychicznie sobie nie radzisz, a w chwilowych momentach poprawy zamiast cieszyć się życiem, pracą, rodziną, ty znów dostarczasz sobie atrakcji, po których będziesz odchorować miesiącami. Po co ci to?? Ten fałszywy, chory światek wart jest aż takiego poświęcenia? Druga sprawa, że ty w ogóle nie wyciągasz lekcji ze swoich porażek, w ogóle nie uczysz się na błędach... autodestrukcyjna osobowość normalnie. Smutne strasznie 🙁