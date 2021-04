Esmeralda Godlewska trafiła do KLINIKI PSYCHIATRYCZNEJ. "Przechodzimy bardzo trudne chwile"

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Siostra robiła co chciała, a Monika powinna powiedzieć, że nie chce i już. Sorry ale to nie wina siostry, Monika sama za siebie odpowiada, było znaleźć normalną robotę i iść swoją drogą, to proste,a teraz wszyscy winni, jej siostra, jej były i sąd, tylko ona święta, typowy toksyk.