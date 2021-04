Esmeralda Godlewska wymienia NAZWISKA celebrytek, które według niej "JEŹDZIŁY DO DUBAJU" i oskarża własną siostrę o prostytucję!

Świat jest mały, a to jest jedno wielkie małe bagienko. Pani Ewa L., Doda, Siwiec... Jeździły wszędzie, zlecenia od pani Emilii P., która została oskarżona ... No przecież one razem wszystkie mieszkały w jednym mieszkaniu razem z Sylwią S., gdzie świadczyły usługi seksualne. Śmieszy mnie, kiedy widzę, że Doda nagrywa "Dziewczyny z Dubaju", kiedy ona sama była tą dziewczyną z Dubaju i ona doskonale o tym wie, więc wie, na czym ten świat polega. No to już jest hipokryzja - ocenia.

Chcę obnażyć świat naszego show biznesu. Pokazać, jak to wygląda od podszewki. Nie mam na celu urażenie kogokolwiek, tylko stwierdzenie czystych faktów. Przepraszam, drogie panie, ale nie możecie "grzać gula" za to, że coś się stało, bo to robiłyście, to miało miejsce. Ja się nie boję, bo wiem, co ja robiłam, a te osoby wiedzą, co mają za uszami... Aktorzy, piosenkarki, modelki... Jest was dużo na liście - mówi na nagraniach Godlewska.