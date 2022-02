Esmeralda Godlewska opowiada, jak poznała nowego chłopaka: "TRĄCIŁ MÓJ WÓZEK W SKLEPIE SPOŻYWCZYM"

Esmeralda Godlewska przez długi czas uchodziła za jedną z czołowych patocelebrytek, zajmującą się głównie "śpiewaniem" kolęd i "biciem" we freakfightowych federacjach. Prawie rok temu Godlewska podała publicznie informację o własnej śmierci, co było szokującym wołaniem o pomoc. Po tamtym incydencie influencerka skorzystała na szczęście z profesjonalnego wsparcia. Dziś deklaruje, że zupełnie się zmieniła i ma inne priorytety niż wcześniej.

Godlewska skupia się na pracy oraz... randkowaniu. Okazuje się, że po przeprowadzce do Gdańska poznała niejakiego Mikołaja , który zawrócił jej w głowie. Ostatnio pokazała ukochanego na InstaStory, a w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, jak wyglądała ich pierwsza randka...

Spotkaliśmy się w sklepie spożywczym, gdy niechcący trącił mój wózek, w którym rozbiły się jajka :) Zaproponował, że je odkupi i zrobi lepsze drugie wrażenie, zapraszając mnie na kawę... To wszystko jest jeszcze bardzo świeże. Nie chcę zapeszać, ale jestem szczęśliwa - pisze nam Esmi.

Im jestem starsza, tym coraz ciężej jest mi otworzyć się na miłość i związek, ale Mikołaj jest naprawdę niesamowity i ma dobre serce. Przy nim czuję się bezpiecznie i swobodnie, co jest dla mnie bardzo ważne. I to wszystko stało się w momencie, gdy zmieniłam miejsce zamieszkania, przeprowadziłam się z Warszawy do Gdańska. Być może tu odnajdę swoje przeznaczenie i miłość, a może właśnie już odnalazłam - stwierdziła.