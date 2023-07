Esmeralda Godlewska PORONIŁA: "Tylko najbliżsi wiedzą dokładnie, co się wydarzyło"

Pod koniec kwietnia tego roku Esmeralda Godlewska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wraz ze swoim partnerem Mikołajem, którego poznała przypadkowo w sklepie spożywczym, spodziewa się dziecka. Później nie słyszeliśmy już zbyt wiele na temat ciąży celebrytki, to jest aż do środy. Godlewska potwierdziła, że straciła ciążę .

Esmeralda Godlewska poroniła. Opowiada o swojej traumie

Stwierdziłam, że chcę się z Wami podzielić tą stratą, dla mnie ogromną stratą. Pokazałam Wam te chwile szczęścia, pokazałam, że spodziewam się dziecka z Mikołajem. Pytałyście. Proszę Was o uszanowanie mojej prywatności. Tylko najbliżsi wiedzą dokładnie, co się wydarzyło. Każda kobieta, która to przeżyła… Nie wiem, co powiedzieć - słyszymy na nagraniu.