Esmeralda Godlewska pokazuje zdjęcia sprzed operacji. "Od zawsze byłam prześladowana za to, jak wyglądam" (FOTO)

Od M do M przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Monika Ty naprawdę tego nie widzisz? Byłaś ślicznym dzieckiem i dziewczyną. Co Ty porównujesz do tego co jest teraz? Teraz niestety hejt jest trochę uzasadniony a dlaczego kiedyś "było źle" i Ci dokuczano to nie rozumiem. Niepotrzebnie zabrnęłaś w jakąś pogoń za ideałem. DELIKATNE podkreślanie NATURALNEJ urody by w zupełności wystarczyło. Jeszcze w tym "Ex na plaży" wyglądałaś dobrze z tego co kojarzę. Zyskałaś wtedy nawet moją sympatię. Nie wiem czy po tych wszystkich operacjach jeszcze można będzie wrócić do naturalnego wyglądu, ale spróbuj. Nie kombinuj już. I zostaw tego nosa w spokoju ;)