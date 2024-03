Esmeralda Godlewska powiększyła piersi w Turcji. Jest załamana: "Rany i blizny wyglądają, jakby ZROBIŁ JE RZEŹNIK!"

Esmeralda Godlewska powiększyła piersi. Jest załamana

Cześć kochani, jak widzicie jestem, żyję, mam się dobrze . Dziękuję za waszą troskę i liczne wiadomości, w których pisaliście gdzie jestem, co się ze mną dzieje (...). Jak wiecie, rok temu miałam (...), miałam zrobioną liposukcję i BBL oraz nieszczęsną operację piersi - wymiany implantów plus lifting piersi . Jak z BBL oraz liposukcji byłam zadowolona (...), to czuję się teraz zobowiązana, żeby sprostować parę rzeczy - rozpoczęła.

Esmeralda Godlewska narzeka na turecką klinikę medycyny estetycznej

To nie jest tak, że to jest wina Laluny, ponieważ ona chciała dobrze, to nie ona mnie operowała (...). To jest katorga (...) i czuję się winna, bo jeżeli ktoś tam pojechał z mojego polecenia (...) i ma podobną sytuację, to go najmocniej przepraszam. Napisałam do kliniki, wysłałam im filmik, że piersi się przemieszczają, implant się przemieszcza, natomiast oni nie zareagowali. Byłam tak zaślepiona tą sytuacją (...), że nie zauważyłam, że klinika nie wymagała badań USG piersi, nie wymagała żadnych badań, to jest niedopuszczalne wręcz - podkreślała oburzona.