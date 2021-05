Esmeralda Godlewska WRÓCIŁA na Instagram! "Ból niesie za sobą zmiany"

Kilka dni po tym, jak Godlewska ogłosiła własną śmierć, głos zabrała jej siostra, Magdalena, która oznajmiła, że Esmeralda postanowiła skorzystać z pomocy specjalistów, udając się do kliniki psychiatrycznej.

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku... - zaczęła 28-latka. Nasze życie to ciągła wędrówka. Ja rozpoczęłam podróż po nowe życie, aby to zrobić, muszę zamknąć jeszcze wiele rozdziałów z książki pt. "Przeszłość" - pisze, wyrażając chęć zmiany swojego życia.

Sam powrót do tych wspomnień jest bolesny, ale ból niesie za sobą zmiany, zmiany na lepsze. Jeszcze długa droga przede mną, ale warto jest próbować, niezależnie od tego ile razy się upadnie - kontynuuje, wyrażając nadzieję, że najlepsze jeszcze przed nią:

Dziękuję, kochani za ogrom wsparcia, jaki od Was otrzymałam. To jest bezcenne. Cieszę się, że są na tym świecie tak wspaniali ludzie. Do zobaczenia - skwitowała sugerując, że zamierza wrócić.