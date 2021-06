Euro 2020. Agnieszka Woźniak-Starak też oglądała mecz Polska - Słowacja. Jej reakcja jest WYMOWNA... (FOTO)

Choć przegrany mecz w ramach Euro nie jest niestety dla naszego kraju niczym nowym, to dużo emocji budzi fakt, że pierwszą bramką strzeloną poniedziałkowego wieczoru był... samobójczy gol Wojciecha Szczęsnego. W 18. minucie serdeczny kolega Roberta Lewandowskiego niefortunnie wyskoczył do lecącej w jego stronę piłki, przez co ta odbiła się od jego pleców oraz głowy i trafiła do naszej bramki. Jak już zauważono, to pierwszy taki przypadek w historii.