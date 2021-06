Marina Łuczenko BRONI Wojciecha Szczęsnego po przegranym meczu: "Jestem dumna z mojego kochanego męża"!

mgmr przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja nie jestem dumna. Sport jest finansowany z podatków i mam prawo wymagać, żeby nie oglądać takiej kompromitacji i wstydu. Bo to po prostu wstyd przed całą Europą, odwalić taką padakę. I żeby jeszcze było widać, że komuś jest jakkolwiek przykro z tego powodu. Co mundial to samo, co igrzyska to samo- trzeba sobie wprost powiedzieć, że medalodajne są dyscypliny niszowe, z ogromnym szacunkiem do Anity Włodarczyk i Stocha, którzy notorycznie windują nas w klasyfikacji medalowej. Czemu cała Polska patrzy na kopaczy, skoro siatkarze są od nich o 100 klas lepsi? Dajmy atencję tym, którzy zasłużyli.