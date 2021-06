Euro 2020. Polska reprezentacja wróciła do hotelu po porażce ze Słowacją (ZDJĘCIA)

Poniedziałkowe starcie Polaków na Euro 2020 skutecznie ostudziło nadzieje polskich kibiców na wyjście z grupy. Słowacy pokonali naszą reprezentację 2:1, co gorsza podopieczni Paulo Sousy zaprezentowali się na murawie w bardzo kiepskim stylu.

Po doznanej w Sankt Petersburgu porażce Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak oraz reszta drużyny wróciła do Polski. Do Sopotu zawitali około godziny 2:00 w nocy, po czym zostali przetransportowani do jednego z okolicznych hoteli.