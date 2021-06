Euro 2020. Kibice KPIĄ z Grzegorza Krychowiaka na profilu jego BUTIKU z garniturami: "NO I USZYŁ"

antydemokrata 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na każdych mistrzostwach jest tak samo, najpierw się podniecacie jak niezdrowe miśki a potem plujecie. Prawda jest taka, o czym piszę i mówię już od kilku lat, że najważniejsze sa strzelone bramki. I teraz uwaga, mam w d. wasze plucie na mnie kiedy napiszę że reprezentacja nie grała źle. Tak, nie grała źle. Ci co są innego zdania i tu wypisują brednie, to kłamcy. Polacy cały czas atakowali, byli non stop na połowie przeciwnika. Są natomiast 2 problemy. Pierwszy to ten że nasza reprezentacja nie potrafi wykończyć akcji, te akcje nie kończą się celnymi strzałami. Nawet już w doliczonym czasie ktoś oddał strzał tuż obok słupka. Mieliśmy wiele okazji do zdobycia bramki bo Słowacy byli słabi, bardzo słabi, popełniali wiele błędów, a nasi nie potrafili tego wykorzystać. Szkoleniowcy zajmują się taktyką, ustawieniami, a to wszystko nic nie warte jeśli nie będzie celnych strzałów. A Zieliński 3 razy w krótkim okresie czasu strzelał identycznie w kosmos. No i drugi problem to Krychowiak. O dawna twierdzę że to zdrajca. I zawsze kiedy on gra , ledwo remisujemy albo przegrywamy. Albo on udaje że był faulowany, albo on fauluje. Choć jak przyjrzycie się dokładnie jego pierwszej żółtej kartce, to zrozumiecie że to było oszustwo, że żadnego faulu tam nie było. Drugi faul to już ewidentne przewinienie i słabienie zespołu, a przecież ten mecz był na 100% do wygrania.