Eurowizja 2021. Bukmacherzy dają Rafałowi Brzozowskiemu tylko 11 PROCENT (!) szans na finał

Szczery 51 min. temu zgłoś do moderacji 74 9 Odpowiedz

Dajcie mu już spokój! Zobaczcie na naszych reprezentantów w poprzednich latach. Jury prawie nigdy nie dawało nam wysokich punktów, bo to festiwal polityczny. Ale Pudel woli obrócić to w nienawiść do Rafała, jakoby to jego wina. Winni są Polacy, którzy na anglojęzycznych kanałach szczuja na Rafała. Jak jego rodacy mogą i są pełni pogardy dla niego, to inni czują się zachęceni też do hejtu. Wstyd. Jest mi po prostu smutno z tego powodu. Rafał, powodzenia!