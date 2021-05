Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski WYSTĄPI W KONKURSIE! Polska ekipa ma negatywne wyniki testów na koronawirusa

Jak informuje Radio ZET, Rafał Brzozowski jednak wystąpi na Eurowizji . Wyniki testów na koronawirusa są negatywne, oznacza to więc, że strach minął i cała ekipa jest bezpieczna. Rafał Brzozowski wystąpi więc na próbie do drugiego półfinału Eurowizji, która odbędzie się w środę wieczorem. Koncert półfinałowy zaś - w czwartek 20 maja.

Póki co Rafał Brzozowski nie opublikował oficjalnego oświadczenia w sprawie występu na Eurowizji. Już wcześniej było wiadomo, że to nie on był osobą z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Był to najprawdopodobniej ktoś z jego ekipy taneczno-wokalnej.