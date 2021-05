Eurowizja 2021. Wykonawcy na turkusowym dywanie i Rafał Brzozowski w hotelowym pokoju (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że już do samego początku udział Rafała Brzozowskiego w Eurowizji budził sporo kontrowersji. Nie dość, że piosenkarz "sprzątnął sprzed nosa" możliwość reprezentowania Polski w słynnym konkursie Alicji Szemplińskiej, za co spadła na niego fala krytyki, to jeszcze piosenka, z którą przyjechał do Rotterdamu, została - delikatnie mówiąc - chłodno przyjęta przez rodaków. W rezultacie muzyk musiał ratować sytuację i nieco przerobić swój "hit" i dograć nowy wokal, zmienić podkład instrumentalny w drugiej zwrotce oraz wzmocnić ostatni refren.