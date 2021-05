Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski nagrał NOWĄ WERSJĘ "The Ride"! "Jest trochę lepiej"

Niestety nic nie wskazuje na to, żeby Polska miała odnieść sukces w tegorocznej edycji festiwalu Eurowizji. "The Ride" od początku spotkało się z raczej chłodnym odbiorem w naszym kraju. W konkursie liczą się jednak głosy fanów spoza Polski, a Rafał Brzozowski zapewnia, że "rozmawiał ze społecznością europejską" i wie, że jego piosenka ma sporo miłośników w innych krajach. Niestety najwyraźniej te głosy nie dotarły do bukmacherów, którzy nie dają piosence Brzozowskiego żadnych szans na awans do finału, plasując "The Ride" na ostatnim miejscu w stawce drugiego półfinału.