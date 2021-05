Eurowizja 2021. Pierwszy sukces Rafała Brzozowskiego. Zagraniczne media ochrzciły go... "ulubieńcem gospodyń domowych i matek"

Niestety pierwsze wykonania utworu The Ride na żywo potwierdziły obawy wielu miłośników Eurowizji o to, że Rafał Brzozowski średnio radzi sobie zarówno ze śpiewem, jak i tańcem na scenie. Niestety ma to swoje odzwierciedlenie w notowaniach bukmacherów, którzy Polaka plasują na przedostatnim miejscu w półfinałowej stawce, tym samym nie dając Rafałowi żadnych szans na awans do wielkiego finału.