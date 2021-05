Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski już po drugiej próbie. Zagraniczni internauci DRWIĄ: "Przed kim on SIĘ TAK UKRYWA na tej scenie?!"

Niedawno informowaliśmy też, że piosenka "The Ride" spadła na ostatnie miejsce w głosowaniu bukmacherów pod względem możliwych szans na awans do finału. Jest nadzieja, że po drugiej próbie Rafała Brzozowskiego pozycja Polski nieco wzrośnie. Według komentarzy polskich, jak i zagranicznych fanów Eurowizji... 39-latkowi nie poszło aż tak źle. Co jednak ciekawsze, internauci zauważają też, że podczas całego występu trudno dostrzec w ogóle twarz Rafała z powodu zbyt bogatej pirotechniki...