Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski NIE WEŹMIE UDZIAŁU w ceremonii otwarcia. Co z występem w konkursie?

Ciekawy 29 min. temu zgłoś do moderacji 150 5 Odpowiedz

Nie wiem czemu ludzie go tak hejtuja? Piosenka wpada w ucho, jest choreografia, pasuje do tego eurowizyjnego show. Dajcie mu szansę. Skoro Eurowizję wygrał koles w sukience i kobieta kurczak to czemu niby hejtujecie normalnego Rafała?