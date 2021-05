Eurowizja 2021. Polska jednak odniosła sukces: PIERSI Pauli Tumali pokazano w kompilacji NAJGORSZYCH występów

Mimo że Rafał Brzozowski nie dostał się do finału Konkursu Piosenki Eurowizji, wciąż pozostaje mieć nadzieję, że w ogólnej stawce nie wypadnie najgorzej. Oficjalnie wyniki poznamy jednak dopiero po zakończeniu finału: póki co wiemy jedynie, kto przeszedł dalej. Emocje już opadły, a Rafał Brzozowski podsumował swój czwartkowy występ: jego zdaniem nie było źle, no bo najważniejsze, że on i ekipa czuli się rewelacyjnie.