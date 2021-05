Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski tłumaczy się w "Pytaniu na Śniadanie": "Trzeba umieć przegrywać. My byliśmy STRASZNIE Z SIEBIE ZADOWOLENI"

1234 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Panie Rafale bardzo pana lubię ale niech pan nie śpiewa bo pana głos jest słaby i gdyby głos był silniejszy wykon były znakomity. To że pan lubi śpiewać jest ok ale Bóg tego talentu panu nie dał. Proszę mi wybaczyć nie podołał pan tej piosence. Pozdrawiam i lubię program Jaka to melodia w tym pan jest dobry. Urodził sie pan do sportu nie do śpiewu.