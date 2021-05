Jacek Kurski CHWALI Rafała Brzozowskiego: "JEDEN Z NAJLEPSZYCH występów Eurowizji 2021"

Kasia 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Szkoda że Polacy potrafią tylko narzekać i hejtowac. Ale co do występu to spójrzmy prawdzie w oczy p. Kurski były o wiele lepsze występy. Trochę z d.. Wybrali Rafała a powinna jechać Alicja z tamtego roku nie mówię że było by lepiej a może?! Rafał będzie hejtowany bez względu na to czy ładnie śpiewa czy też nie ale dlatego że pracuje w TVP.