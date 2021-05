Eurowizja 2021. Tak NAPRAWDĘ wyglądał występ reprezentantki Grecji, Stefanii (WIDEO)

Aniaaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Piękna dziewczyna ,podoba mi się że nie ma napompowanych ust i innych dziwnych rzeczy...piosenka całkiem ujdzie ,może jakby Polska coś takiego by wysłała coś by się zadziałało hahaha ;D może wystarczy znaleźć piękną dziewczynę o fajnym głosie trochę to podrasować i wygramy Eurowizję.Moim zdaniem Alicja jakby pojechała z weselsza piosenka...to by wygrała ;)