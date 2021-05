Eurowizja 2021. Znamy ZWYCIĘZCĘ tegorocznej edycji konkursu!

Trzeba przyznać, że po roku przerwy Konkurs Piosenki Eurowizji powrócił w wielkim stylu. Emocje wokół konkursu osiągnęły apogeum w sobotę wieczorem, gdy zakwalifikowani w półfinałach wykonawcy i reprezentanci Wielkiej Piątki zmierzyli się w walce o tegoroczną statuetkę. W tym roku w stawce zabrakło Polski, gdyż Rafał Brzozowski i jego "The Ride" nie dostali się do finału .

1. Cypr: Elena Tsagrinou - "El Diablo"

2. Albania: Anxhela Peristeri - "Karma"

3. Izrael: Eden Alene - "Set Me Free"

4. Belgia: Hooverphonic - The Wrong Place"

5. Rosja: Maniża - "Russian Woman"

6. Malta: Destiny - "Je Me Casse"

7. Portugalia: The Black Mamba - "Love is On My Side"

8. Serbia: Hurricane - "Loco Loco"

9. Wielka Brytania: James Newman - "Embers"

10. Grecja: Stefania - "Last Dance"

11. Szwajcaria: Gjon’s Tears - "Tout l'Univers"

12. Islandia: Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

13. Hiszpania: Blas Cantó - "Voy A Quedarme"

14. Mołdawia: Natalia Gordienko - "Sugar"

15. Niemcy: Jendrik - "I Don't Feel Hate"

16. Finlandia: Blind Channel - "Dark Side"

17. Bułgaria: Victoria - "Growing Up is Getting Old"

18. Litwa: The Roop - "Discoteque"

19. Ukraina: Go_A - "Shum"

20. Francja: Barbara Pravi - "Voila"

21. Azerbejdżan: Efendi - "Mata Hari"

22. Norwegia: TIX - "Fallen Angel"

23. Holandia: Jeangu Macrooy - "Birth of a New Age"

24. Włochy: Maneskin - "Zitti E Buoni"

25. Szwecja: Tusse - "Voices"

26. San Marino: Senhit i Flo Rida - "Adrenalina"