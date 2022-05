Eurowizja 2022. Agustin Egurrola tłumaczy zamieszanie wokół występu tancerek Krystiana Ochmana: "Sam chciał, żeby go POPCHNĘŁY"

To jest taki też fragment, w którym Krystian miał dużo pomysłów i chciał, żeby go wytrącić z równowagi, żeby tancerki go lekko popchnęły i to był jego pomysł i to wszystko jest właśnie w tej choreografii. To miał być taki szalony, chocholi taniec, przerażający . Ogromny niepokój, który wokół niego powstaje.

Przede wszystkim obejrzeliśmy teledysk i Krystian powiedział, że on by chciał, żeby to była kontynuacja tego, co było w teledysku i to już nas naprowadziło, jak mamy budować tę dramaturgię na scenie. Myślę, że nostalgiczność tego utworu, to cierpienie, to wszystko było dla nas absolutnie najważniejsze i myślę, że jest to na scenie - komentuje Egurrola.