Eurowizja 2022. Elżbieta Zapendowska komplementuje Krystiana Ochmana po półfinale, ale MA INNEGO FAWORYTA...

Dla tych co piszą że Ukraina jest faworyzowana to jest kłamstwo. To że bukmacherzy stawiają Ukraine w roli favoryta to nie znaczy że ona wygra. Co do Szwecji to moze ona wygrać. U jurorow na pewno wysoko była Szwecja, Serbia i Grecja no może jeszcze Holandia. Ochaman był napewno gdzieś w okolicach 7 miejsca. Ukraina na bank była po 10. Jurorzy nie lubią takiej muzyki jaką graja Ukraincy. Ukraina nie wygra. U publicznosci wysoko bedzi Hiszpania, Serbia,Szwecja, Norwegia no i moze Ukraina. Ochaman bedzie w 10 . Zajmie miejsce ok 8