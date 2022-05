TYLKO NA PUDELKU: Michał Szpak ocenia występ Krystiana Ochmana na Eurowizji: "WYBITNY WOKAL. Kocham, co robi na scenie"

Tdcyvugu 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Pomijając cały kontekst polityczny, który dla nas teraz jest przychylny, to prostu ochman ma dobrą piosenkę. Nie mogę pojąć dlaczego do dorosłej eurowizji nie możemy podchodzić jak do dziecięcej, gdzie non stop mamy sukcesy. A są one spowodowane tym, że tvp zwraca się do fachowców, by napisali przebój pod osobę o świetnym wokalu, ktora zostaje wyłoniona w konkursie. To się sprawdza, bo 2 razy wygraliśmy i teraz sara też powinna wygrać, ale już nie chcieli, żebyśmy nieustannie my wygrywali, więc dali nam 2.miejsce. tu tez najpierw powinnismy wybrac wokal i osobowość, a nastepnie fachowcy od przebojow, hitow powinni pod niego pisac piosenke konkursowa.